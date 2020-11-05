مصادر يابانية: خطة الدفاع لن تتطرق لمسألة حيازة قدرات هجومية ضد قواعد أجنبية

كشفت مصادر حكومية وحزبية في اليابان أن مراجعة المبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني والمقررة شهر ديسمبر المقبل لن تطرق إلى حيازة قدرات هجومية ضد قواعد أجنبية، إذ أن مناقشة هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس، عن المصادر قولها إن امتناع اليابان عن مثل هذه الخطوة يأتي في الوقت الذي أعرب فيه حزب كوميتو - الشريك الأصغر في الائتلاف للحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - عن مخاوفه من أن مثل هذا الإجراء قد يشوبه الصعوبات بموجب دستور اليابان السلمي.

يذكر أن اليابان قادرة حاليًا على إسقاط الصواريخ الباليستية باستخدام أسطول قوات الدفاع الذاتي من المدمرات المزودة بنظام إيجيس وصواريخ باتريوت المتطورة باعتراض الصواريخ الأرضية، في حالة وقوع هجوم من كوريا الشمالية أو أي مكان آخر.

كانت حكومة اليابان تخطط لتكملة ذلك بنظام الدفاع الصاروخي إيجيس أشور الذي طورته الولايات المتحدة، لكنها ألغت الخطة يونيو الماضي بسبب مشاكل فنية وتضخم التكاليف، غير أن الإصلاحات ستستغرق وقتًا طويلاً.

وأصدر شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق بيانا قبل فترة وجيزة من استقالته سبتمبر الماضي قال فيه إن اليابان "ستضع المسار المناسب" نحو إيجا كبديل، وكذلك اكتساب قدرات بعيدة المدى بحلول نهاية العام الجاري.

بيد أن المناقشات في مجلس الأمن القومي توقفت إثر تأجيل الاجتماعات التي تركز على هذا الأمر منذ تولي سوجا منصبه.

ووفقًا للمصادر الحكومية والحزبية، فقد اقترحت الحكومة اليابانية في محادثات خلف الكواليس مع حزب كوميتو أنه يمكن استخدام صواريخ كروز بعيدة المدى، والتي كانت تهدف في الأصل للدفاع عن الجزر البعيدة من الغزو، لتشكيل قدرات هجومية ضد القواعد الأجنبية.

غير أن كوميتو أبدى تردده في قبول الفكرة بسبب مخاوف من أنها ستكون خروجًا عن سياسة اليابان القديمة المتمثلة في عدم استخدام القوة ما لم يتم الهجوم عليها أولاً.