أمريكا تفرض رسوما على إطارات المركبات الفيتنامة

تفرض وزارة التجارة الأمريكية تعريفة أولية لمكافحة الدعم على إطارات السيارات والشاحنات القادمة من فيتنام، مستشهدة بـ"خفض قيمة العملة" في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من بين أسباب القرار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن الوزارة أعلنت في بيان أن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة التجارة رسوما تعويضية بسبب قيمة العملة الأجنبية.

وتتراوح التعريفات من 23ر6% إلى 08ر10%. وقالت الوزارة إن قيمة واردات الولايات المتحدة من إطارات مركبات الركاب من فيتنام بلغت نحو 6ر469 مليون دولار في 2019 .

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في البيان "القرار الأولي اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لأجندة، أمريكا أولا، التجارية".

ونفت فيتنام مرارا أنها تستخدم أسعار الصرف لتعزيز التجارة. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية دونج هواي نام خلال مؤتمر صحفي في هانوي عند سؤاله بشأن التعريفات: "فيتنام تراقب الوضع عن كثب منذ إثارته ... لقد أوضحنا للولايات المتحدة سياساتنا ذات الصلة".