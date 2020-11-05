عضو بمقاطعة أليني بولاية بنسلفانيا: لن نستكمل فرز الأصوات حتى غدا بسبب نزاع على 29 ألف بطاقة

قالت "بيثاني هالام" عضو مجلس مقاطعة أليني بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن المقاطعة لن تستكمل فرز الأصوات الانتخابية حتى الغد بسبب وجود نزاع على 29 ألف بطاقة اقتراع.

وأوضحت هالام - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - أن هناك نزاعاً قانونياً بشأن أوراق الاقتراع التي تمت طباعتها بشكل خاطئ وكان لا بد من إعادة طباعتها لبعض المصوّتين.

وذكرت (سي.إن.إن.) أن المقاطعة وافقت على عدم فرز الأصوات في المجموعة المحتملة للأوراق المعاد طبعها حتى 6 نوفمبر الساعة 5 مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة.

وحسب (سي.إن.إن.)، لن يستكمل عمال فرز الأصوات عدها اليوم بسبب النزاع بشأن بطاقات الاقتراع المتبقية.