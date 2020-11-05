الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة تعزيز الروابط القائمة بين باكستان والبوسنة

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استقبل الرئيس الباكستاني عارف علوي، في مكتبه بالقصر الرئاسي في إسلام آباد، اليوم الخميس، رئيس رئاسة البوسنة والهرسك جعفر فيوفتيش.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بحث الزعيمان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها.

وأكد الجانبان ضرورة توسيع المزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع والروابط الشعبية.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل عن كثب في المجالات ذات المنفعة الثنائية، كما تم الاتفاق على أن البلدين ستواصلان توسيع الدعم الثنائي لقضايا المصلحة الوطنية الأساسية لبعضهما البعض.

وثمن الرئيس الباكستاني متانة الروابط بين باكستان والبوسنة، وأكد ضرورة تعزيز الروابط القائمة إلى التعاون الدائم، معربا عن أمله بأن الزيارة ستساعد في تعزيز وتوطيد المزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين.