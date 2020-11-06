اعتقال قيادات شرطية سابقة في سلوفاكيا بشأن مقتل صحفي

قال مكتب الادعاء المختص بالجريمة المنظمة في سلوفاكيا، اليوم الخميس، إنه تم إلقاء القبض على العديد من قيادات سابقة في الشرطة، وتم شن سلسلة من المداهمات تتعلق بمقتل الصحفي الاستقصائي يان كويساك عام 2018.



وأوضح متحدثة باسم الادعاء أن وحدة خاصة من ضباط الشرطة ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص للاشتباه في تشكيلهم شبكة إجرامية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وعرضت قناة ماركيزا التليفزيونية مداهمة منزل قائد شرطة سابق واعتقاله، في حين أظهرت وسائل إعلام أخرى اعتقال ثلاثة آخرين من كبار مسئولي الشرطة السابقين.



ومنذ مقتل كويساك وخطيبته في فبراير عام 2018، تجري شرطة سلوفاكيا تحقيقا يتعلق بوجود شبكات فساد في القضاء والشرطة.