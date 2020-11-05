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الإسماعيلي يرفع عرضه لضم مهاجم أسوان

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 7:19 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 7:19 م

رفع النادي الإسماعيلي عرضه لنادي أسوان، من أجل التعاقد مع مهاجمه فادي فريد خلال فترة الانتقالات الجارية، إلى 2.5 مليون جنيه بالإضافة لإعارة حازم مرسي وأحد لاعبي فريق 99.

وكان فريد قد لفت الأنظار بشدة خلال الموسم المنقضي، وساهم بأهدافه الحاسمة في ترجيح كفة زهرة الجنوب في البقاء بدوري الأضواء بعد منافسة شرسة مع أكثر من نادٍ.

ويسعى مسئولو الإسماعيلي للتعاقد مع فادي فريد من أجل تدعيم مركز الهجوم بلاعب محلي سوبر، في ظل عدم وجود مهاجمين على مستوى عالٍ بالدراويش، خاصة أن مجلس الإدارة يهدف لترتيب البيت من الداخل خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل العودة لمنصات التتويج من جديد بعد موسم مضى يعد الأسوأ للإسماعيلي على مدار تاريخه بعدما خسر 15 مباراة بالمسابقة.


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