كمبوديا تطلق حملة اختبارات للكشف عن كورونا

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أطلقت كمبوديا حملة اختبارات للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بعد زيارة قام بها وزير خارجية المجر، الذي ثبتت إصابته بالفيروس بعد مغادرته البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الكمبودية في بيان، أوردته وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، أن 628 شخصا، على الأقل، ممن خالطوا الوفد المجري خضعوا لاختبارات كورونا.

وذكر البيان أن جميع نتائج الاختبارات حتى الآن جاءت سلبية.

وتجنبت كمبوديا حتى الآن موجة تفش خطيرة لمرض "كوفيد – 19"ولم تسجل وفيات جراء الفيروس. وحتى اليوم الخميس، سجلت البلاد 292 حالة إصابة، تعافى منها 28.

وأظهرت نتائج اختبار وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيجارتو إصابته بفيروس كورونا بعد مغادرة كمبوديا ووصوله إلى تايلاند، وفقا لتقارير أمس الأربعاء.