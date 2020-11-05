 وزير عراقي: وصلنا إلى قناعة بعدم قدرة شركة دايو على بناء ميناء الفاو الكبير - بوابة الشروق
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وزير عراقي: وصلنا إلى قناعة بعدم قدرة شركة دايو على بناء ميناء الفاو الكبير

وزير النقل العراقي - ارشيفية
وزير النقل العراقي - ارشيفية
بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 5:52 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 5:52 م
أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، اليوم الخميس، أن وزارة النقل العراقية وصلت إلى قناعة بعدم قدرة شركة دايو الكورية الجنوبية على بناء ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة /550 كيلومترا جنوبي البلاد/.

وقال الشبلي في تصريح صحفي خلال اجتماعه مع وفد شركة دايو الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة "إذا أنتم لا تستطيعون بناء ميناء الفاو الكبير وفق المواصفات فإننا نعتذر عن مواصلة العمل  معكم".

وأضاف "نحن وصلنا إلى قناعة أنتم لا تستطيعون بناء الميناء وفق المواصفات التي نسعى إليها ونأسف، أخذنا وقتا طويلا معكم".

وكانت وزارة النقل العراقية وصلت إلى تفاهمات مع شركة دايو الكورية الجنوبية لبناء ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

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