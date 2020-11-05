بايدن يتعهد في حال فوزه بانضمام الولايات المتحدة مجددًا لاتفاقية باريس للمناخ

تعهد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بأنه في حالة فوزه ستنضم الولايات المتحدة مجددًا لاتفاقية باريس للمناخ التي انسحبت منها رسميًا أمس الأربعاء.

وكتب بايدن، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" ونقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "انسحبت إدارة ترامب من اتفاقية باريس للمناخ رسميًا، وفي غضون 77 يوما بالضبط، ستنضم إليها إدارة بايدن".

يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم يوم الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا، بينما حصل بايدن على 253 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.