 التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 9:31 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 9:31 م
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس - وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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