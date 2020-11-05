بيلوسي: الشعب الأمريكي حدد اختياره وبصدد إرسال بايدن إلى البيت الأبيض

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بات على مقربة من الفوز بالرئاسة، في الوقت الذي لم تتوقع فيه أي محطة إخبارية أن يكون بايدن الفائز.

وقالت بيلوسي في رسالة: "لقد حدد الأمريكيون اختيارهم بوضوح عبر صناديق الاقتراع، وهم يرسلون جو بايدن وكامالا هاريس إلى البيت الأبيض".

وأضافت: "سيكون انتخاب جو بايدن تاريخيا، مدفوعا برقم قياسي من أصواب الأمريكيين، يصل إلى 70 مليونا، وهو أكبر عدد من الأصوات تحصل عليها بطاقة رئاسية في التاريخ الأمريكي".

ووصفت بيلوسي الانتخابات بأنها "عصيبة"، في إشارة واضحة إلى خسارة الديمقراطيين مقاعد في مجلس النواب.