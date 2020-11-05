انتعاشة فنية لمحمود عبد المغني بعد عرض خيط حرير

يعيش الفنان محمود عبد المغني، حالة من الانتعاش الفني، حيث يشارك في مسلسل "خيط حرير" الذي يعرض حاليًا عبر فضائية "أون دراما"، كما ينتظر عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" و"شارع 9" قريبًا.



وانتهى عبد المغني مؤخراً من تصوير آخر مشاهده في مسلسل "خيط حرير"، والذي يعرض عبر فضائية "on دراما"، ويجسد شخصية المدير العام للشركة التي تمتلكها مي عز الدين في أحداث المسلسل.



"خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، ويشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



كما يشارك عبد المغني في إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد، والمقررعرضه الفترة المقبلة، من إخراج خالد الحلفاوي، حيث يتعاون عبد المغني مع هنا الزاهد لأول مرة.



وينتظر عرض مسلسل "شارع 9"، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، مجموعة من قصص الحب والفساد والقصص الاجتماعية، التي تجري حول عدد من سكان أحد شوارع منطقة المعادي وهو "شارع 9"، ويعتمد العمل على التشويق والغموض، يشارك في بطولته: أحمد وفيق، ورانيا يوسف، ونرمين الفقي، وهدى الأتربي، وياسر علي ماهر، وأحمد جمال سعيد، وحسام فارس، وعبير منير، وأحمد الدمرداش، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.