سكاي نيوز: مظاهرة مناهضة لترامب في نيويورك

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، منذ قليل، بخروج مظاهرة مناهضة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، في مدينة نيويورك.