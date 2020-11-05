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سكاي نيوز: مظاهرة مناهضة لترامب في نيويورك

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:04 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:05 ص

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، منذ قليل، بخروج مظاهرة مناهضة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، في مدينة نيويورك.

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