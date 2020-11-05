ماكرون يعزز الدوريات الحدودية بعد هجوم نيس ويدعو الاتحاد الأوروبي لتشكيل شرطة حدودية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إلى تشكيل "شرطة أمن حقيقية" للحدود الخارجية لمنطقة الشينجن ذات الحدود المفتوحة بالاتحاد الأوروبي.



وأعلن ماكرون الذي تحدث خلال زيارة إلى الحدود الإسبانية، أن أعداد الشرطة والجنود على الحدود الداخلية لفرنسا مع الدول الأخرى في منطقة الشينجن سوف تتضاعف من 2400 إلى 4800 .



وتأتي الخطوة بعد أيام من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في كنيسة في نيس.



وبحسب المسؤولين الفرنسيين والإيطاليين، فإن المشتبه به الرئيسي هو مواطن تونسي وصل إيطاليا بالبحر قبل أن يشق طريقه إلى فرنسا قبل فترة قصيرة من الهجوم.



وقال ماكرون إنه في حين لايزال من المبكر للغاية التأكد من تفاصيل هجوم نيس، من الواضح أن "الهجمات الإرهابية يمكن تنفيذها من جانب أشخاص استخدموا تدفق الهجرة لتهديد الأراضي الوطنية (لفرنسا)".



وقال ماكرون إنه سيقدم مقترحات بشأن شرطة خاصة بحدود الشينجن وغيرها من التدابير لتعزيز المنطقة قبل قمة أوروبية في ديسمبر.