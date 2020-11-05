أوكرانيا تصل لحدود قدرتها على التعامل مع مرضى كورونا

وصلت أوكرانيا إلى حدود قدراتها على علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف، قوله للمشرعين في كييف هذا الأسبوع، "الوضع يتغير بسرعة من صعب إلى كارثي.. من المستحيل اجتياز الموجة التالية بسلاسة، مهما كانت سرعة إضافة الأسرة إلى المستشفيات، فإن فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع".

وسجلت أوكرانيا 9524 حالة إصابة جديدة، اليوم الأربعاء، إلى جانب 199 حالة وفاة جديدة.

وشكل هذا تجاوزًا للرقم المسجل البالغ 9 آلاف إصابة يوميًا لأول مرة، وهو المستوى الذي قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سابقًا أنه الحد الأقصى لقدرات مستشفيات البلاد.

وقالت لوتا سيلواندر، الممثل المحلي لوكالة الأمم المتحدة، التي تركز على حماية الأطفال وإحدى أكبر مقدمي اللقاحات في العالم، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن عدد الأسرّة المتاحة لمرضى فيروس كورونا ليس كافيًا في الوقت الحالي.