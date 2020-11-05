البوسنة تسجل 44 وفاة و1908 حالات إصابة بسبب كورونا

أعلنت سلطات البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، تسجيل 44 وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن المرض بين جميع الدول في منطقة غرب البلقان.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للسلطات البوسنية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 44 مريضا وبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء 1402 شخص. خلال اليوم الماضي، تم كشف 1908 حالات إصابة بفيروس كورونا، وبلغ مجموع الإصابات 57506 مواطنين".



وتم تحديد رقم قياسي لعدد الوفيات خلال 24 ساعة في البوسنة والهرسك في 28 أكتوبر المنصرم، عندما توفي 36 شخصًا مصابًا. ثم في 2 نوفمبر سجلت البوسنة وكرواتيا 32 حالة وفاة لكل منهما.



كان أحد جزئي البلاد - اتحاد البوسنة والهرسك - قد فرض ارتداء الكمامات الواقية في 26 أكتوبر بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، واستُثنى من ذلك الأطفال دون سن السادسة ومرضى الجهاز التنفسي المزمن والصم والرياضيون خلال التدريب وراكبو الدراجات وراكبو الدراجات النارية.