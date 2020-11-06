الفنانة زينب غريب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة زينب غريب، نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد عودتها بأيام من مهرجان الجونة السينمائي، بعد مشاركتها مع فريق آخر مسلسلاتها الرمضانية "ب١٠٠ وش" في الفعاليات.
وأعلنت زينب غريب عن خبر إصابتها بالفيروس عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري، وحذرت: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".
وبذلك تكون زينب هي الحالة الرابعة التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد عودتها من الجونة، وسبقها في الإصابة كل من مصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز.
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