 الفنانة زينب غريب تعلن إصابتها بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 6 نوفمبر 2020 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الفنانة زينب غريب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

زينب غريب - ارشيفية
زينب غريب - ارشيفية

نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:53 م
كشفت الفنانة زينب غريب، نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد عودتها بأيام من مهرجان الجونة السينمائي، بعد مشاركتها مع فريق آخر مسلسلاتها الرمضانية "ب١٠٠ وش" في الفعاليات.

وأعلنت زينب غريب عن خبر إصابتها بالفيروس عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري، وحذرت: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وبذلك تكون زينب هي الحالة الرابعة التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد عودتها من الجونة، وسبقها في الإصابة كل من مصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك