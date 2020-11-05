حملة ترامب تعتزم تقديم طلب لـ«إعادة فرز الأصوات» في ولاية ويسكونسون

أعلنت حملة ترامب أنها ستطلب إعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسون، "فورا" وذلك بعد اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم أصوات الولاياة لصالحه.

وجاء في بيان نشره رئيس حملة ترامب، بيل ستيبين: "رغم استطلاعات الرأي السخيفة التي جاءت لقمع الناخبين، شهدت ويسكونسون سباقا محتدما، وقد كنا نعرف أن ذلك سيحدث"، حسب قوله.

وأضاف ستيبين قائلا: "لقد تم تسجيل مخالفات غير قانونية في مقاطعات عدة من ويسكونسون ما يثير الشكوك حول مصداقية النتائج، إن الرئيس على عتبة تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات وسنقوم بذلك فورا"، وفقا لموقع"سي إن إن" الإخباري.

ولا تسمح قوانين الولاية لأي حملة بتقديم اعتراض لإعادة فرز الأصوات حتى تنتهي لجنة الانتخابات في ويسكونسون من عملية تدقيق الأصوات التي حصلت عليها من لجان المقاطعات.

ويتقدم بايدن على ترامب في ويسكونسون بواقع 21 ألف صوت في المجمع الانتخابي تقريبا، وذلك مع اقتراب الإعلان عن فوزه بأصوات هذه الولاية المهمة.