اجتمع العشرات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مركز لفرز الأصوات في ولاية أريزونا الرئيسية في ساحة المعركة، بينما واصل موظفو الانتخابات إجراء عدد لا يحصى من الأصوات.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن شبكة التلفزيون المحلية "إيه بي سي 15" لولاية أريزونا، أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة، وتوغلوا داخل المركز لفترة وجيزة، مساء الأربعاء قبل أن يُطلب منهم المغادرة.

وأشارت القناة الى أنهم بدوا كخليط من أنصار ترامب والعديد من الشخصيات اليمينية المتطرفة المألوفة في المظاهرات في الولاية.

يأتي ذلك بعدما ادعت بعض وسائل الإعلام أن جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب، يتقدم بفارق ضئيل في الولاية، لكن حملة ترامب حاولت الإصرار على أن لديها أصوات للتغلب على بايدن، الذي تقدم بفارق 69 ألفًا، وفقًا لآخر إحصائية.

وانتشرت الاحتجاجات المؤيدة لترامب في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا، حيث دعا أنصار ترامب إلى وقف فرز الأصوات، وكان المتظاهرون في فينيكس يهتفون "أوقفوا السرقة والإصرار على جدولة أوراق الاقتراع المتبقية".

مساء أمس الأربعاء، مع تراجع تقدم بايدن في الولاية، تم الإفراج عن دفعة جديدة تبلغ 74 ألف صوت من مقاطعة ماريكوبا، استفاد منها ترامب بنسبة 59٪ إلى 41٪.

ومع ذلك، فإن الأصوات المتبقية التي سيتم عدها تأتي بشكل أساسي من مقاطعة بيما الديمقراطية إلى حد كبير ، والتي من المتوقع أن تفيد بايدن، حيث يبقى التحديث القادم لمقاطعة ماريكوبا ليس مستحقًا إلا بعد الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.

وعلى الرغم من إصرار حملة ترامب على أن الأصوات غير المحسوبة يمكن أن تتأرجح في ولاية أريزونا ، كان المراقبون الآخرون متشككين.

وجاءت الاحتجاجات في مركز انتخابات مقاطعة ماريكوبا في وسط مدينة فينيكس حيث أصر ترامب زاعما وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات ، خاصةً مع التصويت عبر البريد ، كما رفع الجمهوريون دعوى في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

كان المتظاهرون يرتدون ازياء حملة ترامب الانتخابية، وملأ الكثير منهم ساحة انتظار السيارات في مركز الانتخابات، وهتف أعضاء الحشد: "شبكة فوكس نيوز سيئة"، في حالة من الغضب ضد الشبكة التي أعلنت فوز بايدن في ولاية أريزونا.

وانضم النائب البرلماني بول جوسار ، وهو جمهوري من أريزونا ومؤيد قوي لترامب، إلى الحشد هاتفا: "لن ندع هذه الانتخابات تُسرق".