متسلقو النخيل يحافظون على حرفة عمرها 6000 عام من الانقراض في العراق

يبدأ عباس عباد الرجل الأربعيني وأحد أبناء الجيل الأخير من متسلقي النخيل رويدا تحت شمس خريف جنوب العراق الحارقة بتسلق جذع نخلة ترتفع عشرات الأمتار بالسماء؛ وذلك ليجلب التمر الذي تشتهر به العراق منذ القدم وبنفس الوقت ليحافظ على الحرفة التراثية التي ورثهاعن أجداده من الاندثار.

ويقول عباس لفرانس برس، إن قطف تمر حقل نخيل واحد لا يحتاج منه أكثر من 10 أيام ولكن المشكلة بأن مزارع النخيل نفسها تعاني قلة العدد بعكس ما يعرف عن العراق بسبب الصراعات المسلحة والإهمال الحكومي.

ويتقاضي عباس عن كل نخلة يتسلقها أقل من دولارين أمريكيين ولذلك فهو لن يفوت حصاد مزرعة عائلة كريز التي تملك 4000 نخلة بمحافظة الديوانية العراقية لأن الموسم لن يستمر سوى أشهر بين أكتوبر وديسمبر.

ويقول هربان كريز شيخ العائلة، بينما يجمع العمال من حوله سلال التمر من أسفل النخيل، إن العائلة لا تفوت موسم حصاد دون أن يتجمع الأقرباء لأنه تقليد عائلى تربى أفراد العائلة عليه منذ الصغر.

ويقول محمد كشاش مدير اتحاد مزارعي الديوانية، إن قلة الدعم الحكومي لزراعة النخيل تسببت بانخفاض عدد النخيل بالمنطقة من 30 مليون نخلة إبان عهد صدام حسين والتي كان يتم تصدير منتجاتها حول العالم حتى الولايات المتحدة ليصبح عدد النخيل نصف العدد الذي كانت عليه سابقا.

وأضاف كشاش إن المنتج العراقي من التمور لم يعد اليوم يقوى على مقارعة التمور الخليجية التي لا يتجاوز سعر الطن منها 3500 دولار ما يعطيها انتشارا وساعا لدرجة أنها أصبحت تباع بأسواق العراق نفسها بجانب التمور الإيرانية الأمر الذي أشعر الكثير من مزارعي التمور العراقيين بالأسى.

وأما عباس فهو يحاول الحفاظ على حرفته والبقاء سالما دائما نظرا لخطورة الحرفة والتي تسببت بوفاة والده منذ عام حين سقط من أعلى نخلة ليقضي نحبه.