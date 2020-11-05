 مكافحة الإدمان: 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات - بوابة الشروق
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مكافحة الإدمان: 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات

طلاب ثانوية عامة - ارشيفية
طلاب ثانوية عامة - ارشيفية

نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:17 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:17 م
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب، قائلًا إن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، لترتفع في المدارس الفنية إلى 8.5%.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن مشكلة المخدرات بدأت تخترق الأولاد، والمعدلات المعلنة كبيرة، لافتا إلى أنه خلال أول 10 شهور من هذا العام استقبلوا حوالي 1800 طفل يتقدمون للعلاج عن طرق أولياء الأمور أو الطفل نفسه.

وتابع: «نستقبل فئات عمرية من 14 سنة إلى 18 ده وهذه النسبة الأكبر، وفي حالات 11 و12 سنة"، مفيدًا بأنهم استقبلوا حوالي 90 ألف مريض إدمان فى جميع المراحل و60% من الحالات تعيش مع الأب أو الام، فضلا عن أن 8% من الذين يتلقوا العلاج من فئة البنات».


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