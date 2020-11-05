 تشكيل فرق بحثية للكشف عن إصابات سوسة النخيل الحمراء بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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تشكيل فرق بحثية للكشف عن إصابات سوسة النخيل الحمراء بالوادي الجديد

مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادى الجديد
مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادى الجديد
عمرو بحر
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:16 م
أكد الدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تشكيل فرقتين من المختصين لفحص واكتشاف الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، التي تهدد أشجار النخيل في حال إصابتها وتؤدي إلى تدميرها بالكامل في حالة عدم مقاومتها واكتشافها.

وقال إنه تم تكوين فرقتين بواقع 5 أفراد لكل فريق ويضم باحثون مختصون في فحص وعلاج الأشجار المصابة بالسوسة، من خلال إجهزة الاكتشاف والبدء الفوري في طرق ومبيدات العلاج في ظل أن السوسة تنشط خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه سيتم الدفع بفرق فحص أخرى في باقي مراكز المحافظة، بهدف تدريب المزارعين على طرق الاكتشاف المبكر للإصابة لمنع انتشار المرض الذي يهدد لمحصول الاستراتيجي لمزارع الوادي الجديد، ومساعدة القطاع الزراعي في مواجهة هذه الحشرة.

وفي سياق متصل، أكد جميل، على تنظيم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل برئاسة، دورة تدريبية اليوم الخميس، عن تعظيم الفائدة من التمور المصرية، من خلال باحثين متخصصين في تمور النخيل، بحضور عدد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمشرفين وعدد من المزارعين.

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