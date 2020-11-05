الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

صادق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا للانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل.



وقال صالح: "التزاما بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".



وأضاف: "إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وتابع: "أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب ولا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه لكنه يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو الإصلاح".



ومضى قائلاً: "نحن أمام مرحلة حساسة من تاريخ العراق الحديث، وعلينا تحمل المسؤولية الوطنية في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود".