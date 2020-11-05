مدافع بيراميدز يزامل نجوم البريميرليج في قائمة كوت ديفوار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتواجد ويلفريد كانون مدافع نادي بيراميدز، في قائمة المنتخب الإيفواري التي تستعد لمواجهة مدغشقر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.

وغاب كانون عن المشاركة في الاستدعاء الدولي الأخير أكتوبر الماضي في مواجهتي بلجيكا واليابان.

وجاءت قائمة كوت ديفوار كالأتي:

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو (مازيمبي الكونغولي) – إرا تايب (سان بيدرو الإيفواري) – عبد الكريم سيسيه (أسيك ميموزا الإيفواري).

الدفاع: إريك بايلي (مانشستر يونايتد) – ويلي بولي (ولفرهامبتون) – سيمون ديلي (كلوب بروج البلجيكي) – ويلفريد كانون (بيراميدز) – سينالي ديوماندي (أولمبيك ليون) – سيرج أورييه (توتنام) – أوديلين كوسونو (كلوب بروج).

الوسط: ماكسويل كورنيه (ليون) – كالبي واتارا (أوسترسوند السويدي) – سيري دي (سيون) – إبراهيما سنجاري (إيندهوفن الهولندي) – ماكس جاردال (سيفاس سبور) – فرانك كيسي (ميلان) – أكبا أكبرو (لاتسيو).

الهجوم: نيكولاس بيبي (أرسنال) – إفرارد كواسي (ووهان زال الصيني) – جيرفينيو (بارما) – ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – جيرمي بوجا (ساسولو) – كريستيان كوامي (فيورنتينا) – جوناثان كودجيا (الغرافة القطري) - سيباستيان هالر (وست هام).