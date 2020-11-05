محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المستشفيات

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة مستجدات الأعمال داخل المستشفيات بنطاق المحافظة، والاطمئنان على الحالة العامة والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، بالإضافة للاطمئنان من مدى صلاحية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية.



كما تابع المحافظ الإجراءات المطبقة، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المستجد، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد المحافظ مستشفيات "الصدر – الحميات، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واطمأن المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.



وشدد المحافظ على استكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المؤسسات والمنشآت، وحصر احتياجات المستشفيات، واتمام جميع الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.



والتقي المحافظ، بعدد من المرضي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، كما استمع إلى مطالبهم، وكل ملاحظاتهم حول الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.



وأصدر المحافظ كتابًا دوريُا لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات، لتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي صدرت ضمن اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.



ووجه المحافظ بضرورة استمرار كل الجهات في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.