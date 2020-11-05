وحيد ممدوح يفتتح الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية

افتتح عازف الجيتار وحيد ممدوح فقرات الليلة الخامسة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة، ومن المقرر أن يقدم 4 توزيعات جديدة لمجموعة من أغاني كبار نجوم الطرب، ومنها (فاكرة، آخر أيام الصيفية، ليه تشغل بالك، لو علي قلبي)، وذلك تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.



ويشمل اليوم حفلات غنائية للفنانة سوما، والمطرب الكبير هاني شاكر، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.



أما على مسرح الجمهورية يفتتح حفلاته بفقرات غنائية لكلا من الفنانين علاء صابر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، نهى حافظ، أحمد سعيد، وذلك تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام.



كما يشهد مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، حفلا غنائيا للفنان محمد الحلو، وفقرات غنائية للفنانين جهاد عقل صابرين النجيلي، حسام حسني، وذلك تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، ومن المقرر أن يقدم الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا بدار أوبرا دمنهور، بالإضافة إلى فقرات تقدمها فرقة أوبرا الإسكندرية، وهم الفنانين (محمد الخولي، إسلام مرسي، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعي، ولاء طلبه، وليد سلامة)، وذلك تحت قيادة المايستروا عبد الحميد عبد الغفار.



يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.



يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.