العراق يبدأ أولى خطوات بناء برج لتجزئة الغاز المصاحب في البصرة

دشن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رفع ونصب برج تجزئة الغاز المصاحب في محافظة البصرة (550كم جنوبي بغداد).



وذكرت مصادر في حكومة البصرة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة ودشن فعالية البدء بعمليات نصب برج تجزئة الغاز المصاحب للنفط في شركة غاز البصرة في منطقة ارطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 200 مليون قدم مكعب للمرحلة الأولى.



وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد صرح في وقت سابق بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطة لوزارة النفط للتخلص من ظاهرة حرق الغاز في الحقول النفطية التي تديرها الشركات الأجنبية والجهد في البصرة للوصول إلى طاقة اجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون قدم مكعب يوميا على مرحلتين بنهاية عام 2022.