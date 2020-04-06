أرباح كوالكوم الأمريكية تتجاوز توقعات المحللين

أعلنت شركة كولكوم الأمريكية لصناعة أنظمة الاتصالات ومعالجات الهواتف المحمولة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 96ر2 مليار دولار بما يعادل 58ر2 دولار لكل سهم مقابل 510 ملايين دولار بما يعادل 42ر0 دولار لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث بعد استبعاد البنود الخاصة وغير المتكررة 67ر1 مليار دولار بما يعادل 45ر1 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون هذه الأرباح 17ر1 دولار للسهم.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت بنسبة 6ر73 في المئة سنويا، إلى 35ر8 مليار دولار مقابل 81ر4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.