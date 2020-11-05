رئيس ألمانيا يؤكد الاهتمام بتطوير العلاقات مع السودان

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع السودان، متعهدا بأن تواصل بلاده دعمها للسودان حتى يتجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها حاليا.



وذكرت وزارة الخارجية السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن السفير عبد المنعم محمد البيتي قدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.



ونقل السفير السوداني، للرئيس الألماني تحيات وتمنيات رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وشكره وتقديره للدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا للسودان سياسياً واقتصادياً منذ قيام ثورة ديسمبر.



من جهة أخرى، بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني خيري عبد الرحمن، عروض ومشاريع استثمارية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء بالسودان مع شركتي "سيمنس" الألمانية و"السويدي إلكتريك – السودان".



واستمع الوزير السوداني، إلى عرض متكامل لأعمال الشركتين، وناقش مشروعات المجموعتين المستقبلية في السودان في قطاع الطاقة.



وأبدت الشركتان رغبتهما واستعدادهما للمشاركة في المشروعات المطروحة في قطاع الكهرباء في كل أنواعها.