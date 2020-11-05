 سي إن إن: 253 صوتًا لبايدن في المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب - بوابة الشروق
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سي إن إن: 253 صوتًا لبايدن في المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
أ ش أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:53 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:53 ص

 أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لخريطة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حصد حتى الآن 253 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتًا للرئيس الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب.
وذكرت الشبكة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أصوات المجمع الانتخابي يبلغ 538 صوتا، ولكى يصبح المرشح فائزا عليه أن يفوز بـ 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثمان سنوات.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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