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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية له عواقب سلبية على الشؤون الدولية

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:10 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:10 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، أن عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات بالولايات المتحدة له عواقب سلبية محتملة على الشؤون الدولية والاقتصادية.

ورداً على سؤال للصحفيين حول كيفية تأثير الوضع مع مدة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية على الاقتصاد العالمي، قال بيسكوف اليوم الخميس: "إن أي حالة من عدم اليقين في أقوى اقتصاد عالمي، أحد أكبر بلدان العالم، لها بطبيعة الحال عواقب سلبية على الشؤون الدولية، ولا سيما على الاقتصاد العالمي".

وأضاف :" سنرى إلى متى ستستمر هذه الفترة من عدم اليقين وما مدى قوة هذا التأثير ونفضل انتظار بعض الوضوح فيما يحدث"، مشيرا إلى أن تأخر نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة لا يجعل من الممكن التعليق على الأمر.


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