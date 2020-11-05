تأجيل محاكمة المتهمين بتهديد لاعب بيراميدز عمر جابر لـ5 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بتهديد عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، بالإيذاء والقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بينهما، إلى جلسة 5 يناير؛ لسماع الشهود.

وكانت نيابة العجوزة، أمرت بحبس المتهمين، على خليفة اتهامهما بتهديد اللاعب بالقتل وبث رسائل تهديد لزوجته وأطفاله بالقتل، بسبب رفض اللاعب الاستجابة لهم وتسديد 10% من قيمة انتقاله إلى نادي بيراميدز.

وجاء قرار الإحالة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وأقوال المتهمين، والذين تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وتقدم اللاعب ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديده بالقتل والإيذاء مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرًا لصداقتهما القديمة معه.