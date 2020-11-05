فولكس فاجن تستعد لطرح إصدار جديد من سيارتها جولف بقوة 315 حصانا

تستعد مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن الألمانية لطرح إصدار جديد من سيارتها الأيقونية جولف بإضافة المزيد من المزايا والخصائص إليها لتجعل الجميع يحبونها على حد تعبير موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.



وبحسب الموقع فإن السيارة فولكس فاجن جولف آر 2022 توفر قدرا أكبر من القوة مع نظام الدفع الرباعي ولكنها أعلى سعرا من الفئة الأقل في عائلة جولف وهي السيارة جولف جي.تي.آي التي تحتوي على كل ما يكفي لعشاق السيارات عالية الأداء قليلة التكلفة.



وكما يمكن أن يتوقع عشاق السيارات فإن السيارة جولف آر 2022 تعمل بإصدار معدل للمحرك التربو إي.أيه 888 سعة لترين وهو نفس المحرك الذي يعمل مع الجيل الثامن من السيارة جولف جي.تي.آي. وتبلغ قوة هذا المحرك 315 حصانا وعزم شدته 310 أرطال لكل قدم مكعب عند العمل بسرعة 2100 لفة في الدقيقة الواحدة.



وتزيد قوة هذا المحرك بمقدار 27 حصانا و30 رطلا لكل قدم مكعب عن المحرك المستخدم في السيارة جولف آر الحالية وبمقدار 74 حصانا عن قوة المحرك المستخدم في السيارة جولف جي.تي.آي 2021.



في الوقت نفسه توفر فولكس فاجن نسخة تعمل بناقل حركة يدوي يعطي سبع سرعات في السيارة جولف آر، إلى جانب ناقل الحركة الآلي الموجود في سيارات الطراز. وتستطيع السيارة جولف آر 2022 الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7ر4 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلا في الساعة سواء كانت مزودة بناقل الحركة الآلي أو ناقل الحركة اليدوي.