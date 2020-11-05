حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية: أتوقع أن تمنح الولاية 20 صوتا انتخابيا لبايدن

قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جون فيترمان، إن عملية فرز الأصوات الانتخابية في ولايته تقترب من نهايتها متوقعاً أن تمنح الولاية 20 صوتاً انتخابياً للمرشح الديمقراطي جو بايدن.



وأوضح حاكم بنسلفانيا - في تصريحات نقلتها شبكة (إن.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس -أنه اعتباراً من صباح اليوم كان لدى الولاية 768 ألف بطاقة اقتراع تنتظر الفرز.



ولم يفصح الديمقراطي فيترمان عن موعد انتهاء بنسلفانيا من فرز الأصوات، مشيراً إلى أنه من الممكن أن ينتهي من ذلك مساء اليوم الخميس.



وأوضح فيترمان أن "الأمور تقترب من نهايتها"، مؤكداً أن الأصوات المتبقية في ولايته ستكون مواتية لفرص بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي فاز بها ترامب في عام 2016.



وشدد فيترمان على أن الانتخابات كانت "سلسلة بشكل لا يُصدق" وأن القضية الوحيدة هي الدعاوى القضائية التي تتبناها حملة ترامب.