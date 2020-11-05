الصادرات تدفع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى منذ عامين

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن فائض الحساب الجاري للبلاد سجل أعلى مستوى له خلال عامين، في سبتمبر، حيث انتعشت الصادرات للمرة الأولى في سبعة أشهر بفضل زيادة شحنات من الرقائق والسيارات وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 21ر10 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بـ 57ر6 مليار دولار في أغسطس السابق عليه، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن بنك كوريا المركزي.

والحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود.

ويمثل ذلك أكبر فائض تحققه كوريا الجنوبية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2018 عندما بلغ فائض الحساب الجاري 24ر11 مليار دولار. كما تجاوز حجم الفائض 10 مليارات دولار لأول مرة منذ عامين، وفقا لـ "يونهاب".