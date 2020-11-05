أمير مرتضى: الجيل الحالي للزمالك يتفوق على الأهلي في عدد البطولات

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صرح أمير مرتضى، المشرف العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، بأن الجيل الحالي للفريق الأبيض، يتفوق على الأهلي في عدد الفوز بالبطولات بآخر عامين.

وتأهل الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

وفاز الزمالك على الرجاء بمجموع المباراتين بنتيجة 4 - 1، في حين تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على الوداد المغربي بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-1.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة MBC MASR:" الأهلي لديه نفس دوافعنا، خسروا النهائي مرتين، ونحن خسرنا نهائي أمام صن داونز".

وأضاف:" الجيل الحالي من الزمالك يلعب للتتويج بالبطولات وليس للفوز بالمباريات، جميعهم لديهم نضج ووعي، يعملون دائما على تصحيح أخطائهم لمعرفة الإيجابيات والسلبيات".

وأكمل:" حققنا الفوز على الأهلي في أخر مباراة جمعتنا سويًا، كان اللقاء الوحيد الذي خسره منافسنا بالدوري".

وتابع:" الجيل الحالي في الزمالك تحديدا بآخر عامين يتفوق على الأهلي في عدد البطولات".

وأتم:" لدينا الوقت الكافي للاستعداد الجيد للمباراة النهائية، يجب احترام المنافس خاصة عندما نواجه منافسنا التقليدي الأهلي".