 باخ: مستعدون لإقامة أولمبياد طوكيو أيا كانت الظروف - بوابة الشروق
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باخ: مستعدون لإقامة أولمبياد طوكيو أيا كانت الظروف

وكالات
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 4:13 م

أكد رئيس اللجنة الأولمبية، توماس باخ، أن اللجنة ومنظمي (طوكيو 2020) "مستعدون لتقديم أولمبياد آمنة أيا كانت الظروف في الصيف المقبل".

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية خلال منتدى للاتحادات الدولية دعي إليه أيضا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن التعاون بين المنظمين والأطراف الأخرى المعنية سيجعل طوكيو "المدينة الأوليمبية الأفضل إعدادا" لدورة الألعاب.

وكرر المسؤول الألماني في رسالته ما أشار إليه خلال الأسابيع الأخيرة وهو أن "التطور السريع للوضع يحول دون وجود ردود في الوقت الحالي على الشكوك التشغيلية الدائرة في أذهان الجميع".

وأضاف باخ: "لكن من فضلكم تأكدوا من أننا نطور تطبيقات لكل سيناريو محتمل في ظل أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

يذكر أن أزمة وباء كورونا تسببت في تأجيل أوليمبياد طوكيو حتى يوليو 2021 بعد أن كان مقررا إقامتها العام الجاري.


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