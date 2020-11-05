وزيرة الهجرة: دينا راشد عميد مساعد جامعة شيكاغو نموذج مشرف ومتميز للمرأة المصرية المهاجرة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد جامعة شيكاغو لشئون الشراكات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، تعد نموذجا متميزًا ومشرفًا للسيدات المصريات المهاجرات، اللائي نفخر بجهودهن ومشاركاتهن الفعالة في مجالات متعددة.

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس، أنه في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم للاستفادة من جهود علمائنا وخبرائنا بالخارج وخلق جسر تواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة، ألقت الدكتورة دينا راشد محاضرة وافية عما يعرف بـ "الجغرافيا السياسية" لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر القرية الذكية.

وأضاف البيان أن محاضرة الدكتورة دينا راشد جاءت ضمن فعاليات الندوة التي عقدتها الأكاديمية، بعنوان: علاقة الجغرافيا السياسية بأمن الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تناولت ما يدور بالمنطقة من صراعات، وأثرها على الخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها لتعريف الطلاب بمستقبل المنطقة وتأثير السياسة عليها.

وأوضح البيان أن مشاركة الدكتورة دينا راشد جاءت في إطار حرص الدولة المصرية على نقل خبرات علماء وخبراء مصر بالخارج في شتى المجالات للأجيال الصاعدة وتبادل المعرفة، لتوعية الأجيال والتأكيد على أن الشخصية المصرية قادرة على النجاح في ظل أي ظروف وتخطي أي عقبات.

وسبق أن استقبلت السفيرة نبيلة مكرم بمقر الوزارة الدكتورة دينا راشد، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه للمرأة المصرية بالخارج بشكل عام، وتقديرًا للدور الذي تقوم به راشد مع الجالية المصرية في أمريكا، سواء في طرح أفكار لخدمة الجالية أو لمساعدة وطنهم الأم والمشاركة في التنمية الجارية على أرض الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة دينا راشد تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهاجرت عام 1994 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه، ومن ثم حصلت على الدكتوراه في مجال العلوم السياسية من جامعة شيكاغو، وتخصصت في مجال العلاقات العسكرية المدنية وظواهر العنف في "الجنوب الدولي"، كما تتولى بالجامعة ملف "الشراكات الدولية "التعاون الدولي" مع الجامعات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومصر ومن أغلب دول العالم، فضلا عن أنها عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية في شيكاغو.