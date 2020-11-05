 أرمينيا: أذربيجان تهاجم المناطق المدنية للوصول إلى بلدة رئيسية - بوابة الشروق
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أرمينيا: أذربيجان تهاجم المناطق المدنية للوصول إلى بلدة رئيسية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:05 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:05 م

اتهمت أرمينيا جارتها أذربيجان اليوم الخميس بمهاجمة مناطق مدنية في خطوة صوب بلدة شوشي الرئيسية التي تسيطر عليها أرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان في قتال كثيف لأكثر من شهر فيما تقدم الجيش الأذربيجاني صوب المنطقة المتنازع عليها التي تسيطر عليها أرمينيا.

وكانت المنطقة خاضعة لسيطرة القوات الأرمينية المسيحية لأكثر من ربع قرن ولكن تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس) في تقرير أن القوات الأذربيجانية "استأنفت مهاجمة البلدات والمدن في الفجر واستهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وجاء في التقرير: "تعرضت بلدتا مارتوني وشوشي لقصف أذربيجاني كثيف". ووصفت أرمينيا شوشي بأنها نقطة إستراتيجية حاسمة للسيطرة على المنطقة الجبلية.

ونفت أذربيجان على الفور مهاجمة المناطق المدنية وبدورها اتهمت أرمينيا بمهاجمة المناطق السكنية في جورانبوي وترتر القريبتين نسبيا من المنطقة المتنازع عليها.


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