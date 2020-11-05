سكرتيرة ولاية بنسلفانيا: نحتاج إلى الوقت لإعلان النتيجة النهائية

قالت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا إن آلاف، إن هناك العديد من الأصوات التي سيتم احتسابها الليلة، معقبة: «نعمل على مواصلة عد الأصوات».

وأضافت، في كلمة، مساء الأربعاء، أن الأمور تسير كما ينبغي، مشيرة إلى أن الولاية تحتاج إلى الوقت حتى تتمكن من إعلان النتيجة النهائية.

وتابعت: «سنواصل المسيرة وسنتيح للمواطنين حق الحصول على أصواتهم بحرية، سنواصل الدفاع عن البنسلفانيين وحقهم في الاتتخاب».

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.