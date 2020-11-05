أغنية الأطفال بيبي شارك تحطم ديسباسيتو وتتصدر المركز الأول على يوتيوب

تصدرت أغنية "بيبي شارك"، ذات الإنتاج الكوري الجنوبي، موقع يوتيوب؛ لتصبح الأغنية الأكثر مشاهدة بـ7 مليارات و4 ملايين مشاهدة، وذلك في تمام الرابعة صباح يوم الاثنين؛ لتحطم أغنية "ديسباسيتو" التي تصدرت يوتيوب لسنوات.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تعد "بيبي شارك" من الأغاني الشعبية مجهولة المؤلف، ولكنها نالت شهرتها الواسعة حين غناها الطفل الأمريكي الكوري هوبي سيغون -10 سنوات- في يونيو عام 2016، بإنتاج الشركة التعليمية الكورية بينكفونغ.

وتم تصنيف الأغنية العام الماضي كالمركز السادس استماعا في بريطانيا، ورقم 32 بين أكثر الأغاني استماعا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاقت الأغنية حضورا واسعا في أمريكا، ليتم استخدامها لتشجيع أطفال الشوارع على عدم التجمهر بالطرقات في مدينة ويست بالم بيتش، بينما كانت الأغنية نشيدا لمنتخب البيسبول الأمريكي في البطولة العالمية للعبة، وقام البيت الأبيض بتشغيل الأغنية في المحافل الخاصة به.

وتم استخدام الأغنية أيضا لتشجيع الأطفال عالميا على غسل اليدين ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورغم ما حملته الأغنية من نجاح، إلا أن بعض المشاكل ارتبطت بها، كأن قام كاتب الأغاني الأمريكي جونيثون رايت، باتهام بينكفونغ بسرقة أعماله ووضعها في الأغنية، أيضا ارتبط اسم الأغنية بواقعة غريبة منذ أسابيع، حين قام حراس أحد السجون في أوكلاهوما الأمريكية باستخدام الأغنية كعقاب للمساجين.

يذكر أن 4 من أكثر الأغاني مشاهدة على اليوتيوب، هي أغاني كورية جنوبية، من بين أشهرها أغنية "جاجنم ستايل" التي حافظت على صدارتها لـ3 سنوات، قبل أن تنتزع منها "ديسباسيتو" اللقب.