برلين: مخالطة ماس لمصاب بكورونا لم يؤثر على أعضاء مجلس الوزراء

أكدت الحكومة الألمانية أن مخالطة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليس له أي تأثيرات على أعضاء آخرين بالحكومة الألمانية.

وقال متحدث باسم الحكومة اليوم الخميس "مجلس الوزراء الاتحادي يجتمع تحت قواعد نظافة ورعاية صحية وقواعد التباعد الجسدي. إدخال مشاركين آخرين في حجر صحي ليس ضروريا".

يذكر أن ماس دخل أمس الأربعاء حجرا صحيا للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة. وذلك بعد مخالطته "لمشارك في بعثة أجنبية" مساء الاثنين الماضي. وشارك الوزير الألماني أمس الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء، ولم يعلم بإيجابية اختبار ذلك الشخص إلا بعد الاجتماع. ولكن أول اختبار للوزير ذاته كان سلبيا.

يذكر أن ماس دخل في حجر صحي لمدة 11 يوما في نهاية سبتمبر الماضي أيضا؛ لأن أحد حراسه كان قد أصيبب بالفيروس.