 الصين: نأمل أن تعمل الحكومة الأمريكية المقبلة على تحسين العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2020 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الصين: نأمل أن تعمل الحكومة الأمريكية المقبلة على تحسين العلاقات الثنائية

بكين - أ ش أ:
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:03 ص

أعربت الصين عن أملها أن تستمر الانتخابات الأمريكية بسلاسة، وأن يعمل الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية المقبلة على تحسين العلاقات مع الصين وإدارة الخلافات بين الجانبين.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ -في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الوزارة- إن الصين تأمل في أن يلتقي الرئيس الأمريكي وحكومته الجديدة مع الصين في منتصف الطريق لإدارة الخلافات وتحسين العلاقات.

وأضاف تشنغ، أن موقف الصين تجاه العلاقات الصينية - الأمريكية واضح جدا ومتسق، وأن الصين تأمل في أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين لتعزيز مبادئ عدم الصراع أو المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعة، مشيرا إلى أنه بالرغم من خلافاتهما، إلا أن البلدين يشتركان في مصالح واسعة وهناك مساحة للتعاون، وأن العلاقات الثنائية المستقرة والصحية لا تفيد الجانبين فقط ولكنها تطلع للمجتمع الدولي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك