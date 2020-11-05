تظاهرات في مدن أمريكية للمطالبة باحتساب جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية

احتشد مئات المواطنين في العديد من المدن الأمريكية، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة، للمطالبة باحتساب جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية.

وأذاعت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، لقطات للمتظاهرين وهم يحملون لافتات مكتوب عليها " احتسبوا كل صوت" و"أوقفوا قمع الناخبين".

وقد صوت الأمريكيون يوم الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا، بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.