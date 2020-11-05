أسعار النفط تتراجع وسط استمرار الغموض بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الطلب، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتراجع مؤشر خام برنت القياسي 5ر1% إلى 62ر40 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5ر1% إلى 56ر38% دولار، بعد أن كانت ارتفعت بنحو 4% أمس.

ويتواصل في هذه الأثناء فرز الأصوات في السباق الرئاسي الأمريكي، وإنْ كان يبدو أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من حسم السباق.

ويركز المتعاملون أيضا على معركة مجلس الشيوخ، حيث تتزايد احتمالات احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية.

وانقسام الكونجرس قد يعيق خطط بايدن بشأن تغير المناخ والتحفيز الاقتصادي وتخفيف العقوبات على إيران.