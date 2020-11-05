درة تضطر لقطع إجازة شهر العسل لتصوير حكاية أروح لمين

اضطرت الفنانة التونسية درة، لقطع إجازة شهر العسل، بعد زواجها يوم الاثنين الماضي، بالمهندس هاني سعد، في مدينة الجونة بعد ختام المهرجان السينمائي في دورته الرابعة؛ لارتباطها بتصوير حكاية جددية من مسلسل "إلا أنا".

وكانت درة قد تعاقدت مؤخرًا على تقديم الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، وتحمل اسم "أروح لمين" مع المخرج محمود كامل.

وبعد نجاح الحكايات 6 المتفق عليها، قرر صناع العمل إضافة الحكاية السابعة وتحمل اسم "ربع قيراط" للفنانة ريهام عبد الغفور، وضم 8 حكايات كجزء أول من المسلسل، والتخطيط لجزء ثان سيتضمن 8 حكايات أخرى.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" هو آخر أعمال الفنانة درة التلفزيونية، وشارك معها في بطولة العمل الفنان خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وأنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.