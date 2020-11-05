ألمانيا تسجل 19 ألفا و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الخميس، تسجيل مستوى قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد، حيث بلغ 19 ألفا و990 حالة جديدة.

يذكر أن أعلى قيمة في عدد الإصابات اليومية الجديدة قبل ذلك كانت تبلغ 19059 حالة إصابة يوم السبت الماضي.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة قبل أسبوع كان يبلغ 16774 حالة إصابة يوم الخميس الماضي.

وبشكل إجمالي أوضح المعهد اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 597 ألفا و583 حالة إصابة على مستوى ألمانيا منذ بدء تفشي المرض.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ حتى الآن 10 آلاف و930 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في الربيع، وزاد بذلك بإجمالي 118 حالة عما كان عليه أمس.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ"، بلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن في ألمانيا 391 ألفا و600 شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 0.81، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 0.94، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أقل من شخص في المتوسط.