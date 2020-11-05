مسئول: هناك صلات لهجوم فيينا مع خطرين في ألمانيا

كشف هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني عن وجود روابط لخطرين في ألمانيا بالهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين الماضي.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في البرلمان اليوم الخميس إن هناك روابط لواقعة فيينا مع "أشخاص خطرين" في ألمانيا، مشيرًا إلى أن هذه الروابط تتعلق بأشخاص موضوعين تحت المراقبة لمدة 24 ساعة في اليوم، والذين يصنفهم هو باعتبارهم "خطرين للغاية".

وتضع الأجهزة الأمنية الأشخاص الذين تعتقد أن بإمكانهم القيام بجرائم عنيفة ذات دوافع سياسية تصل إلى حد الهجمات الإرهابية، تحت تصنيف "خطرون".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية في رد على سؤال حول هذا الموضوع إنه لا يمكن إضافة شيء إلى كلام الوزير، وتابع أن السلطات الألمانية والنمساوية بوجه عام على اتصال وثيق من الناحية التقليدية.

وأضاف: "ثمة درجة عالية من التشبيك في التيار الإسلاموي الأوروبي يتجاوز حدود الدول بشكل يجعل بإمكاننا افتراض وجود اتصالات من هذا النوع في القضية المطروحة".