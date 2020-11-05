إدارة الإسماعيلي تدعم السباح عمر شعبان لدخول «موسوعة جينيس»

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حرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والمهندس تامر موسى عضو المجلس والمشرف العام على قطاع الأنشطة، على دعم عمر شعبان سباح النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الوطني.

يأتى ذلك من السعى جليًا لتسجيل رقم قياسى جديد فى موسوعة “جينيس ريكورد”، كأعلى قفزة خارج الماء بإرتداء الزعانف المونو.

ومن المقرر أن يقوم بطل الإسماعيلي بتلك القفزة وسط ترقب من عشاق عالم السباحة في مصر والعالم أجمع، يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر الجاري بحمام سباحة استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة.