 طرح مقتنيات شخصية للمغني الفرنسي الراحل كريستوف في مزاد 7 نوفمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طرح مقتنيات شخصية للمغني الفرنسي الراحل كريستوف في مزاد 7 نوفمبر

باريس - أ ش أ:
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:01 ص

كشفت زوجة المغني الفرنسي الراحل، كريستوف، عن إعتزامها طرح عدد من مقتنياته الشخصية والفنية في مزاد مزمع إقامته في 7 نوفمبر الجاري.

سيضم المزاد، المزمع إقامته في شقة المغني الراحل، الذي توفي في 16 أبريل الماضي عن عمر ناهز الـ76 عاما، والتي تقع في شارع بولفارد مونبرناس" الشهير بباريس، ما يقرب من 266 قطعة فنية ومتقتنيات شخصية عكف الفنان الراحل على جمعها على مدار مشواره الفني الطويل، تشمل المعروضات، التي ستطرح في كتالوج عبر شبكة الإنترنت على موقع دار مزادات cornettedesaintcyr.fr، صورة للموسيقى "آلان فيجا"، وصندوق موسيقى (AMI Entertainment) يعود إلى مطلع الأربعينات من القرن العشرين، فضلا عن العديد من القيثارات الكهربائية، بما في ذلك "Fender Telecaster" المزينة برسومات إيضاحية من قبل المصور والمخرج الفرنسي "إنكي بلال"، والعديد من أجهزة مكساج الصوت، كما سيتم عرض بعض الملابس المسرحية للبيع.


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